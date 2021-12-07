"Цифра дня": 45 тыс рублей

Цифра дня – 45 тысяч рублей. Это минимальная цена аренды коттеджа в Подмосковье с 31 декабря по 2 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Мир квартир".

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