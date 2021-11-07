Туристам рассказали об ограничениях в Ярославской области

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Ярославской области на данный момент никуда нельзя попасть без QR-кода. Везде соблюдаются очень жесткие антиковидные меры. Кроме того, необходимо во всех местах надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. А в театрах и на концертах залы могут быть заполнены лишь на половину.

Также заселение в гостиницы возможно только после предъявления QR-кода, либо отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенной болезни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.