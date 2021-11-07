Москвичам рассказали об ограничениях в Ярославской области

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Ярославской области действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Число участников не должно превышать 500 человек. В театрах и на концертах залы могут быть заполнены лишь на половину.

Во всех кафе, барах, ресторанах и столовых обязаны спрашивать у посетителей QR-коды. Если у вас нет документа, то вам могут предложить только доставку или еду на вынос. Также по новым правилам заселение в гостиницы возможно только после предъявления QR-кода, либо отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенной болезни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

