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07 октября, 18:15

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Новогодние и рождественские мероприятия отменят в Петербурге

Новогодние и рождественские мероприятия отменят в Петербурге

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В Петербурге отменят новогодние мероприятия: не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте. Кроме того, отменили фейерверк, фестивали, а также благотворительные приемы.

В городской администрации объяснили, что такое решение приняли, чтобы поддержать мобилизованных. Все сэкономленные средства используют для покупки дополнительного снаряжения для участников СВО.

В новогодней программе сохранили только традиционные детские елки и семейные мероприятия. Аналогичное решение приняли и в Нижнем Новгороде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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