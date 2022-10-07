Новогодние и рождественские мероприятия отменят в Петербурге

В Петербурге отменят новогодние мероприятия: не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте. Кроме того, отменили фейерверк, фестивали, а также благотворительные приемы.

В городской администрации объяснили, что такое решение приняли, чтобы поддержать мобилизованных. Все сэкономленные средства используют для покупки дополнительного снаряжения для участников СВО.

В новогодней программе сохранили только традиционные детские елки и семейные мероприятия. Аналогичное решение приняли и в Нижнем Новгороде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.