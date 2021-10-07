В Калининградской области введут QR-коды для посещения ресторанов

Все больше регионов вводят ковидные ограничения. Так, в Калининградской области для посещения кафе и ресторанов уже с пятницы нужны QR-коды. А с 1 ноября вход по ним будет обязателен в спортивные и культурные организаций, кинотеатр.

В Курской области QR-коды для посещения общественных мест вводят с 11 октября. Там ограничены массовые мероприятия, учреждениям дополнительного образования рекомендовано онлайн-обучение.

В Ростовской области треть всех сотрудников предприятий вновь на удаленке. Приостановлены профилактические приемы врачей и диспансеризация.

Всего ограничения коснуться 18 регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.