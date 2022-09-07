Синоптики заявили, что тайфун в Приморье начал терять силу

Приморье уходит под воду из-за тайфуна. Местных жителей срочно эвакуируют. Почти 20 населенных пунктов оказались в изоляции, без транспортного сообщения.

Дороги размыло, затопило десятки жилых домов и почти 300 участков. Спасатели в экстренном режиме откачивают воду.

Тайфун пришел в регион из Южной Кореи. По данным синоптиков, он уже начал терять силу, но в некоторых районах дожди еще продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.