В Калининграде обнаружили кусок янтаря со стрекозой, которой примерно 50 миллионов лет. Хрупкое насекомое полностью сохранилось – можно рассмотреть все детали.

По словам специалистов, это второй подобный экспонат в стране. Первую стрекозу нашли десять лет назад, она хранится в Музее янтаря.

Всего в Европе таких 35, причем 25 из них можно увидеть в выставочных залах Германии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.