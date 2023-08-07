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Новости

07 августа, 19:45

Общество

Новости часа: в Ленобласти обнаружено массовое захоронение времен ВОВ

Новости часа: в Ленобласти обнаружено массовое захоронение времен ВОВ

В Приморье 17 детей не могут выбраться с острова Аскольд из-за непогоды

Новости часа: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Сотрудники МЧС спасли коз, упавших со скалы в Дагестане

Грузовик с арбузами опрокинулся на выезде из Темрюка

Новости часа: 30-градусная жара закончится в Москве 8 августа

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Около 100 крупных пожаров тушат спасатели в Якутии

Новости регионов: суперливни ожидаются во Владивостоке 7 августа

Очевидцы спасли дальнобойщика из горящей фуры в Тюменской области

В Ленобласти обнаружено массовое захронение, где могут находится до двух тысяч заключенных фашистского концлагеря. Таковы данные СК РФ

В обновленный единый учебник по истории для 10–11-х классов добавили раздел о спецоперации. Как уточняется, работа над этим учебником велась под руководством помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год. Об этом сообщила дирекция фестиваля.

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