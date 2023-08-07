Новости часа: в Ленобласти обнаружено массовое захоронение времен ВОВ

В Ленобласти обнаружено массовое захронение, где могут находится до двух тысяч заключенных фашистского концлагеря. Таковы данные СК РФ

В обновленный единый учебник по истории для 10–11-х классов добавили раздел о спецоперации. Как уточняется, работа над этим учебником велась под руководством помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год. Об этом сообщила дирекция фестиваля.