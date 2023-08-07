Новости регионов: суперливни ожидаются во Владивостоке 7 августа

МЧС и коммунальные службы Владивостока привели в повышенную готовность. Ожидается, что на регион 7 августа обрушатся суперливни. Спасатели внимательно следят за уровнем воды в реках, так как ожидается их критический подъем. Резкое ухудшение погоды прогнозируют в южной части края.

Краснодарский край изнывает без дождей. В регионе установилась экстремальная жара – столбики термометров в тени доходят до 40 градусов. Вода в море впервые в этом году прогрелась почти до 30 градусов.

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