Новости регионов: в крымской Алуште загорелась газораспределительная станция

В районе села Виноградное под Алуштой в Крыму загорелся газораспределительный узел. В МЧС уточнили, что ЧП произошло вечером 6 июля из-за "разгерметизации подвесного моста газовой трубы". Пострадавших нет, а пожар не представляет опасности для жилых домов.

Катер перевернулся и затонул недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске. На борту катера находились 5 человек. Двоим из них удалось выплыть самостоятельно, а еще троих человек ищут спасатели. По предварительным данным, люди были в катере без спасательных жилетов.

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