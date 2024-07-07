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07 июля, 09:30

Новости

Новости регионов: в крымской Алуште загорелась газораспределительная станция

Новости регионов: в крымской Алуште загорелась газораспределительная станция

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В районе села Виноградное под Алуштой в Крыму загорелся газораспределительный узел. В МЧС уточнили, что ЧП произошло вечером 6 июля из-за "разгерметизации подвесного моста газовой трубы". Пострадавших нет, а пожар не представляет опасности для жилых домов.

Катер перевернулся и затонул недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске. На борту катера находились 5 человек. Двоим из них удалось выплыть самостоятельно, а еще троих человек ищут спасатели. По предварительным данным, люди были в катере без спасательных жилетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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