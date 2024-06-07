Участок БКЛ закроют с 22 июня

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07 июня, 07:30

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Новости регионов: радужные облака заметили в Севастополе

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Жители Севастополя увидели необычное оптическое явление в небе над городом. Эксперты рассказали, что это явление называют иризацией, когда через перистые облака проходят лучи солнца. Такое происходит, когда в облаках на большой высоте вода замерзает и превращается в мелкие куски льда.

Тем временем в Свердловской области в Слободо-Туринском районе спасатели ищут детей, которые пропали в лесу, где водятся медведи. 12-летний Гриша и его 10-летняя сестра Вика пошли с дедом на рыбалку к реке Липка 4 июня, по пути назад семья заблудилась. В поисках участвуют более сотни человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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