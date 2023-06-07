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Новости регионов: удар молнии попал на видео в Нижневартовске

Новости регионов: удар молнии попал на видео в Нижневартовске

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Удар молнии попал на видео в Нижневартовске. Сразу после разряда сработали сигнализации всех автомобилей, стоявших на парковках рядом с местом удара. Звуковая композиция из мигающих фар и воющих сигнализаций получилась настолько громкой, что заглушила даже раскаты грома.

Ураган и пылевая буря накрыли города Забайкалья. Скорость ветра достигала 32 километров в час, говорят синоптики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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