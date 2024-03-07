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07 марта, 18:15

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Новости регионов: во Владивостоке продавцы цветов устроили драку

Новости регионов: во Владивостоке продавцы цветов устроили драку

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Продавцы тюльпанов во Владивостоке устроили драку. Они не поделили место торговли, дракой выясняли, кто должен убрать машину с цветами. В ходе потасовки один продавец достал травматический пистолет, но не воспользовался им. Прохожие вызвали полицию, но участники драки смогли договориться до приезда правоохранителей.

По улицам подмосковного Воскресенска стал разъезжать автомобиль, украшенный сотнями мимоз. Как пишут в соцсетях, такой подарок местным жительницам сделали блогеры, чтобы создать праздничное настроение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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