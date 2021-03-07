Новости России: под Нижневартовском в результате взрыва загорелась река Обь

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Река Обь под Нижневартовском загорелась. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, а затем увидели пламя в русле реки. Один человек, который находился там в момент происшествия пострадал, он доставлен с ожогами в больницу. По данным Роспотребнадзора, причиной аварии стал прорыв подводного нефтепровода. Произошла утечка. Тысяча квадратных метров загорелась. В воду могли попасть 700 тонн нефтепродуктов. Сейчас участок поврежденного трубопровода отключен. В Роспотребнадзоре сообщили, что авария не могла не нанести ущерб окружающей среде.
Лавина сошла у школы на Камчатке. Под завалами оказались три человека – женщина с дочерью и мужчина. Первых двух удалось спасти, мужчина погиб на месте. В регионе объявлена лавинная опасность. Спасатели напоминают, что сейчас не рекомендуется находиться вблизи горных склонов.
Общую площадь загрязнения после схода вагонов в Хабаровском крае оценили в 400 квадратных метров. Места утечки уже оградили, чтобы топливо не попало в ближайший водоем. В ликвидации последствий принимали участие более 200 железнодорожников. С рельсов сошли 17 вагонов с нефтепродуктами, 10 из них опрокинулись. В каждой цистерне было до 67 тонн топлива.
В башкирском городе Белебей развернулась настоящая война за детские игрушки. В магазине объявили предпраздничную акцию – любая игрушка за 39 рублей. У местных жителей был всего час, чтобы воспользоваться предложением. Больше сотни человек пришли к открытию и устроили там настоящую давку. Многие взяли с собой маленьких детей. Очевидцы рассказали, что дело даже доходило до драк.
В Кузбассе в угольном карьере нашли четыре массивных бивня мамонта и кость первобытной лошади. Находку передали в музей для изучения. Исследователи предполагают, что древние животные жили примерно от десяти до сорока тысяч лет до нашей эры.
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