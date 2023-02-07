Мощный ураган обрушился на Новороссийск

Ураган обрушился на Новороссийск. В городе второй день бушует сильный шторм, а скорость ветра достигает более 30 метров в секунду. Жителей призвали оставаться дома, а автомобилистов – отказаться от поездок.

В городе произошли более сотни отключений электричества, повреждены кровли зданий, повалены десятки деревьев. Школы принимают на занятия только тех детей, которых привезут и заберут родители. Об этом сообщили в администрации Новороссийска.

По данным оперштаба Кубани, в ближайшие двое суток стихия не утихнет. На побережье от Анапы до Новороссийска ожидают ветер до 38 метров в секунду, а высота волн может достигать 2,5 метра.

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