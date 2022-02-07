В Якутии учреждения культуры будут работать в онлайн-режиме до конца февраля

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.



Музеи, театрально-зрелищные учреждения и цирк в Якутии весь февраль будут работать в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом. Также все спортивные мероприятия в республике проходят без зрителей.



Ранее в пресс-службе главы правительства республики заявляли, что 30% заболевших коронавирусом в больницах Якутии являются дети. В столице республики продлен режим дистанционного обучения в школах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.