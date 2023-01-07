Новости регионов: на Ленинградском направлении задерживаются электропоезда

На Ленинградском направлении задерживается ряд электричек из Москвы. Сбой произошел по техническим причинам. Железнодорожники пытаются ввести движение в график.

Автобус с туристами, ехавший из Углича в Москву, заглох на трассе в тридцатиградусный мороз. Экскурсоводы отправили людей попутками обратно в отель.

Синоптики рассказали о морозах в столице. С воскресенья температура воздуха будет повышаться.

Войска Украины продолжают обстрел мирных жителей по населенным пунктам. За сутки выпустили больше сотни снарядов.

В этом году вырос спрос на туры внутри России. За прошлый год в стране открылось около 5-ти тысяч новых отелей. Помогло ли это сдержать цены на путевки? И довольны ли туристы отдыхом?

Для туристов Таиланда вводят новые ковидные правила, что может привести к снижению потока из России. Всем иностранным туристам старше 18 лет потребуется сертификат вакцинации или справка о перенесенном заболевании. Однако у большинства россиян срок действия сертификатов закончился в ноябре-декабре.

Депутату областной думы в Костроме Ихтияру Мирзоеву продлили арест по делу о пожаре. Он останется под стражей еще три месяца – до 5 апреля. Об этом сообщает Басманный суд столицы. Чиновнику принадлежит сгоревший осенью клуб "Полигон". Пожар случился в ночь на 5 ноября. Один из посетителей выстрелил из ракетницы внутри помещения. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. Всего из здания эвакуировали 250 человек. Мирзоева обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. На тот же срок арест продлили и Наталье Беленоговой, чья фирма занималась организацией работы клуба.

Новогодний заезд в Австралии завершился смертью гонщика Сэма Фенека. Во время заезда он потерял управление и автомобиль на скорости 320 километров в час врезался в вышку для камер. После этого "Шевроле" еще несколько раз перевернулся. В аварии также пострадал оператор. Мужчину доставили в больницу.

Столицу ждет новая вспышка гриппа – на этот раз группы В. Усугубить ситуацию может то, что в новогодние каникулы многие провели в разъездах, и теперь помогут вирусу кочевать по регионам.

В России новый субвариант ковида под названием "кракен" не обнаружен, об этом заявили в Роспотребнадзоре. Это подвид штамма омикрон. Он еще более заразный, чем остальные. Сейчас вирус широко распространяется в Европе. Как пишут британские СМИ, он пришел из США. Там каждые девять дней число заболевших увеличивается вдвое. Три дня назад ВОЗ заявила, что обеспокоена скоростью, с которой "кракен" вытесняет другие штаммы коронавируса. Он выявлен уже в 28 странах.

На арене "Дружба" в Лужниках начали отделочные работы. Комплекс построили к Олимпийским играм 80-го года. Полноценного ремонта тут не было десятки лет.

Москвичи начали продавать непонравившиеся новогодние подарки. В топе оказались дешевые конфеты и носки.

Сразу после праздников в Москве начнется музейная неделя. Экспозиции можно будет посетить бесплатно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.