Новости регионов: досуг в Москве и жесткая посадка вертолета в Башкирии

Москвичам рассказали о лучших местах для отдыха в новогодние каникулы. Можно отправиться на фестиваль "Путешествие в Рождество". Площадки работают в центре и округах. Или посетить Главную Рождественскую ярмарку Москвы в ГУМе.

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии. На борту находились 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Поход в горы в Бурятии закончился трагедией. На троих туристов, которые решили покататься на сноубордах, сошла снежная лавина. Все произошло в районе "Пика Дружбы" на высоте более 2 тысяч метров.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.