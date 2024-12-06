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06 декабря, 16:30

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Новости регионов: масштабные учения спасателей прошли в Мордовии

Новости регионов: масштабные учения спасателей прошли в Мордовии

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Сотрудники МЧС провели масштабные учения в Мордовии. По легенде, на нерегулируемом перекрестке легковушка столкнулась с бензовозом. Условно пострадали четыре человека. Спасатели деблокировали всех и передали врачам.

Тем временем в Санкт-Петербургео спасатели исполнили мечту мальчика Дани. Свой День ангела 7-летний воспитанник детского дома провел с сотрудниками МЧС. Он участвовал в спасении котенка и утопающего человека, а еще познакомился с Человеком-пауком и загадал желание, задув свечку на праздничном торте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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