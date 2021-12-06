Жителей Алдана напугали скульптуры Деда Мороза и Снегурочки

В рубрике "Красиво, елки-палки" телеканал Москва 24 показывает, как мир преображается к Новому году.

В якутском городе Алдан жители потеряли веру в волшебство из-за фигур Деда Мороза и Снегурочки. Выражение лиц у них совсем не дружелюбное.