Новости России: в Анадыре остановили работу городского транспорта из-за метели

В Анадыре из-за сильнейшей метели и плохой видимости остановили движение всех городских автобусов. Занятия в школах отменили. В аэропорту Анадыря отложили рейсы в отдаленные поселки.

Школьные каникулы в Башкирии продлят в случае неблагоприятной ситуации с заболеваемостью. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров. По его словам, сейчас начинается сезонный грипп и в случае если школьники начнут массово заболевать, зимние каникулы увеличат на неделю. Он добавил, что такая практика уже была в регионе во время осенних каникул и это дало положительный результат. При этом вводить новые коронавирусные ограничения перед Новым годом не планируют.



В Краснодаре о наступлении холодов пока можно не переживать. Столбики термометров там поднимаются до +16 градусов. В регионе настолько тепло, что даже зацвела сакура. Обычно дерево распускает бутоны в конце апреля – середине мая, когда отступают холода.

В Петербурге в одном из местных парков фонари устроили настоящую дискотеку. Они начали мигать в хаотичном порядке.

Спасатели извлекли из-под завалов рабочего в Туве. При разборе заброшенного здания горно-обогатительного комбината случилось обрушение. Из-за этого в ловушке оказались двое рабочих. Один скончался, а другого удалось спасти. Операция длилась более девяти часов. Спасателям пришлось работать на морозе и разбирать завалы вручную. Выжившего передали медикам.



Пассажиры Ладожского вокзала в Петербурге могут теперь почувствовать себя героями фильма о Гарри Поттере. Там появилась платформа почти как на сказочном вокзале Кингс-Кросс. Над тележкой с чемоданами табличка, а над ней сова. Появление арт-объекта приурочено к запуску праздничного поезда. Он следует из Петербурга к Деду Морозу в Великий Устюг.

В Воронеже появился пешеход, претендующий на звание самого везучего в мире. Мужчину едва не сбил автобус на зебре. Момент поймал видеорегистратор. На кадрах видно, как внедорожник на переходе высаживает пассажира, а спустя минуту проносится общественный транспорт.