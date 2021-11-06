Телезрителям рассказали, какие ограничения вводят регионы, не продлившие нерабочие дни

С понедельника в большинстве регионов вернутся к обычной жизни. Откроются магазины, салоны, заработают предприятия.

Однако в некоторых областях введут дополнительные ограничения. Так, в Татарстане для проезда в общественном транспорте скоро потребуются QR-коды. Причем перевозчики пока не знают, как проверять их у пассажиров. Транспортники не в восторге от идеи, они считают, что это полномочия полиции.

А в Коми QR-коды вводятся для посещения общепита, фитнес-центров, бассейнов и дискотек.

В столичном регионе QR-коды для посещения в рамках эксперимента введут университеты, но это не будет обязательным. Подробнее – на телеканале Москва 24.

