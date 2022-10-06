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Новости регионов: в Магадане за сутки выпала месячная норма осадков

Новости регионов: в Магадане за сутки выпала месячная норма осадков

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Магадан оказался в снежной блокаде. За сутки в регионе выпала почти месячная норма осадков. Такую раннюю зиму не ждали даже дальнобойщики. Прямо на перевале они надевают на колеса цепи. Из-за снежных заносов и гололеда одну из региональных дорог пришлось закрыть. На остальных трассах дежурят спасатели.

В Хабаровском крае пришлось спасать косатку. По непонятным причинам млекопитающее оказалось на отмели Охотского моря. На плач косатки пришли сотрудники предприятия, которое находится неподалеку. Местные жители весь день не отходили от морского животного. Косатку поливали водой, пока не начался прилив. В итоге животное смогло вернуться в родную стихию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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