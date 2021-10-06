Сильные дожди вызвали оползень в Сочи

В Сочи двое суток продолжались ливни. После этого там сошел оползень, разрушены дома. Трассу до Джубги затопило: дорожное полотно просело, появились трещины. Ливневки в городе не справлялись, потоки били прямо из-под земли.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил, что к работе готов пункт временного размещения на базе санатория, там организована работа специалистов психологической службы МЧС России.

"Всего привлекается группировка сил средств общей численностью 125 человек и 37 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле МЧС России", – сказал Гавриляк.

В среду, 6 октября, в Сочи и вовсе ждут смерчи над морем. Однако несмотря на это все, на курорт продолжают лететь туристы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.