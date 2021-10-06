В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу

В Сочи восстановили проезд к поселку в Лазаревском районе, перекрытый оползнем. Но оказалась разрушена не только дорога. У некоторых жителей дома провалились под землю.

Люди говорят, что не успели даже взять с собой документы. В некоторых домах теперь просто невозможно жить. Местные власти уже пообещали помощь всем пострадавшим.

Тем временем, в Сочи продолжает действовать экстренное предупреждение по погоде. Все службы города перешли на усиленный режим работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.