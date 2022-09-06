Раненого белого медведя из Красноярского края доставили в Москву. Операцию животному отложили, зверь большое количество времени провел под анестезией.

Состояние медведя по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. У него обнаружено около 50 ран, полученных от картечи разного диаметра, а также парализована задняя часть тела.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.