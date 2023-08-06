Жителей Приморья предупредили о возможных подтоплениях домов из-за ливней

В Приморье пять сел отрезаны ливнями. На некоторых участках дорог вода поднялась на метр. Местных жителей уже предупредили о возможных подтоплениях домов и земельных участков.

Отмечается, что в понедельник, 7 августа, и в ночь на 8 августа на юге Приморья ожидаются мощные дожди, уровень рек поднимется до полутора метров, говорят специалисты. В зоне риска находятся более десяти районов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.