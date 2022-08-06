Новости регионов: режим ЧС в Тынде и пожар на мусорном полигоне в Норильске

В Тынде ввели режим ЧС – река разделила город пополам, смыв два моста. Также подтоплены 4 многоэтажки, 20 придомовых территорий, под водой две улицы. Местных жителей из пострадавших районов свозят в спортивную школу "Локомотив" – там открыт пункт временного размещения.

В Норильске загорелся мусорный полигон. Огонь охватил почти 700 квадратных метров. Открытое пламя удалось ликвидировать ночью, но сам полигон продолжает сильно дымить и, по словам мэра города, в любой момент ситуация может повториться.

Пожар в Ханты-Мансийском округе так быстро не потушить. Здесь продолжают гореть леса. На видео момент спасения сибирских пожарных. Мужчины чуть не погибли. Пламя подступило почти к машине МЧС. Спасателям удалось вовремя вырваться из огненной ловушки.

Продолжают тушить и пожар в районе Путоранского природного заповедника. Его удалось частично локализовать, пламя перестало распространяться. Сложность для пожарных – до очага возгорания очень трудно добраться. Путь к нему или по воде или, если позволит погода, по воздуху.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.