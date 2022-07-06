Москвичам рассказали о главных событиях регионов

На Камчатке чиновник попал под служебную проверку за слова о "нищебродствующих" туристах. Министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков не согласился с расчетами РСТ, где стоимость недельного тура на Камчатку оценили в 45 тысяч рублей. Якобы, по его словам, за такие деньги путешественники в Петропавловске-Камчатском будут лишь "глотать слюну, глядя на ценники".

В Ставропольском крае загорелась трансформаторная подстанция. Пожар произошел на территории химического предприятия "Невинномысский азот". По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

В Санкт-Петербурге самосвал с поднятым кузовом задел провода, после чего у него начали взрываться шины. На кадрах, опуликованных в Сети, видно, как появились искры, а затем задымились колеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

