Около 200 домов затопило в Адыгее после сильного ливня

Примерно 200 домов затопило в Адыгее после сильного ливня. Реки, вышедшие из берегов, прокладывают себе новые русла прямо по улицам. Ситуацию усугубляют потоки воды, которые спускаются с горных склонов.

К ликвидации последствий потопа привлекли всю технику, которая имеется в регионе, а работают в общей сложности почти 60 человек и 25 единиц спецтранспорта. В Кошехабльском районе объявлен режим ЧС, в ауле Ходзь развернут оперативный штаб, а комиссия начала подворовый обход, чтобы оценить ущерб. В прошлый раз стихия накрыла эти же районы чуть больше недели назад.

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