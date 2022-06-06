Месячная норма осадков выпала в Северо-Кавказском округе за несколько часов. В результате подтопило улицы, а в горах сошли сели. Сильные дожди также стали причиной задержки авиарейсов.

Огромное количество воды стоит и в Ижевске. На одном из участков города даже провалился асфальт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

