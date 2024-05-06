Новости регионов: репетиция парада Победы на Урале во время снегопада попала на видео

Снегопад накрыл Свердловскую область. При этом подготовка ко Дню Победы продолжается. В Сети появились кадры из Верхней Пышмы. В ролике видно, как репетирует военная техника из Музея боевой славы Урала, а также пешие расчеты.

Между тем в Сочи ссора между жильцами одного дома попала на видео. Они общались с соседних балконов, а потом взяли швабру и совок и начали драться.

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