Режим ЧС ввели в Омске из-за погодных условий

В Омске введен режим чрезвычайной ситуации из-за пыльной бури и штормового ветра. Его порывы достигают до 25 метров в секунду.

Кроме того, в Омской области сложная пожароопасная обстановка. В одной из деревень сгорели 10 строений, в другой от пожара чуть не пострадал местный дом престарелых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.