В Брянской области участились случаи сообщений о "минировании" зданий

В Брянской области, где объявлен повышенный уровень террористической опасности, участились случаи звонков с сообщениями о "минировании" зданий.

В нескольких школах провели эвакуацию из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Неспокойно и в других российских регионах, которые граничат с Украиной. Местные власти заявляют о провокациях и обстрелах со стороны соседа.

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