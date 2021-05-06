В Сергиево-Посадском районе построят новый мост взамен разрушенного половодьем

Власти Сергиево-Посада в ближайшее время организуют проектирование нового автомобильного моста для одной из деревень. Старый разрушило половодье.

Каменные плиты от автомобильного моста из деревни Охотино до поселка Лоза рухнули в воду. Во время половодья река Торгоша вышла из берегов, и сильное течение размыло проезжую часть.

Теперь жителям Охотина приходится тратить больше времени, чтобы добраться до соседнего поселка с аптеками, магазинам и ближайшей остановкой до Сергиева Посада. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.