Новости России: в Курганской области шоссе перед областным центром заволокло дымом

В Курганской области шоссе перед областным центром заволокло дымом. Жуткие кадры разместили в социальных сетях местные жители. Видимость практически нулевая, поэтому водители вынуждены снижать скорость, чтобы не попасть в аварию, и держать окна в салоне автомобиля закрытыми, иначе можно задохнуться. Горит сухая трава возле трассы. Огонь дошел до лесов и дачных поселков. Чтобы потушить пожары, МЧС России отправило авиацию. Вертолет Ми-8 за свою рабочую смену сбросил на горящие постройки 125 тонн воды.

Власти Ярославской области пообещали отремонтировать дорогу между Угличем и Рыбинском. В это собираются вложить 600 миллионов рублей. Так в областном правительстве отреагировали на ролик о дороге, которая больше напоминает испытательный полигон для военной техники. Вся проезжая часть состоит из ям и заплаток, по которой не едешь, а крадешься. Местные власти уверяют, что дорожное полотно восстановят уже к сентябрю.

В Хабаровском крае льдины снесли магазин в селе Богородское. Как предупреждали синоптики, во время ледохода уровень воды в Амуре поднялся на метр-полтора. Из-за этого льдины стали выползать на берег. Огромные глыбы разрушили здание, построенное на берегу. Стены магазина сложились, крыша оказалась на земле. Также лед снес опору линии электропередачи.

А в другом районе Хабаровского края на Комсомольской трассе лед перегородил дорогу. Целая гора из льдин выползла на проезжую часть и заблокировала движение. Водителям пришлось ждать спецтехнику. Объехать эту ледяную преграду нет никакой возможности.