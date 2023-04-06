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В Мариуполе выдали ключи от новых квартир семьям, которые потеряли дома в результате боев

В Мариуполе выдали ключи от новых квартир семьям, которые потеряли дома в результате боев

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В Мариуполе семьям, которые потеряли свои дома в результате боев, выдали ключи от новых квартир. Местные власти отметили, что в короткие сроки проделан огромный объем работы.

Как сообщили СМИ, военно-строительный комплекс Минобороны РФ возводит 12 пятиэтажных жилых домов на более чем тысячу квартир. Первые два из них были построены в рекордные сроки. До конца года в новом микрорайоне сдадут еще 10 домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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