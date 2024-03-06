Новости регионов: тульские спасатели начали подрыв льда на Дону

В Тульской области спасатели подрывают лед на реке Дон. Это нужно для защиты мостов от ледяных заторов во время паводков. Специалисты планируют подорвать порядка 20 тысяч квадратных метров льда в русле реки.

Тем временем в Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы. Малыша обнаружили сотрудники прибрежного кафе в поселке Ладожское озеро. Кто-то положил животное в картонную коробку, оставив рядом рыбу. По словам специалистов, это первый детеныш нерпы, спасенный в текущем сезоне.

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