В Пензе произошел пожар в ангаре

В Пензе горел ангар с полимерами. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Его удалось ликвидировать. На месте работали почти 50 спасателей.

В Новосибирске сгорел трамвай. На момент прибытия пожарных он уже вовсю полыхал. Пассажиры, водитель и кондуктор эвакуировались самостоятельно.

В Красноярском крае со склада изъяли больше тонны овощей после массового отравления школьников. Около ста детей заболели, съев салаты из свежих овощей. Оказалось, на складе, где хранились продукты, жили грызуны. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

