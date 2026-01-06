Форма поиска по сайту

06 января, 09:45

На курортах Красной Поляны резко потеплело до нулевой температуры

На курортах Красной Поляны резко потеплело до нулевой температуры

Новости регионов: в Башкирии на трассе застряли более 50 автомобилей из-за метели

Новости регионов: мужчина расстрелял машину скорой помощи в Ленинградской области

Новости регионов: 35 грузовых вагонов сошли с рельсов в Амурской области

Новости регионов: таможенники пресекли контрабанду 40 кг кокаина в Санкт-Петербурге

Очереди образовались на подъемниках на Красной поляне

Новости регионов: десятки участков трасс закрыты в Башкирии из-за метели

Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы в Херсонской области, отправили в Москву

Три квартиры в жилом доме в Первоуральске загорелись после взрыва газа

Пострадавшего при атаке дронов в Херсонской области ребенка отправили в Москву

На горнолыжных курортах Красной Поляны потеплело до нулевой температуры. Это привело к активному таянию снега на высотах ниже 2 тысяч метров, появлению трещин на снежном покрове и росту лавинной опасности.

Службы курортов просят отдыхающих не выезжать за пределы размеченных трасс для обеспечения безопасности. При этом на подъемниках образовались огромные очереди, и туристам приходится тратить значительное время на ожидание.

регионыпогодавидеоДарья Ермакова

