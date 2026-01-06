06 января, 09:45Регионы
На курортах Красной Поляны резко потеплело до нулевой температуры
На горнолыжных курортах Красной Поляны потеплело до нулевой температуры. Это привело к активному таянию снега на высотах ниже 2 тысяч метров, появлению трещин на снежном покрове и росту лавинной опасности.
Службы курортов просят отдыхающих не выезжать за пределы размеченных трасс для обеспечения безопасности. При этом на подъемниках образовались огромные очереди, и туристам приходится тратить значительное время на ожидание.
