На курортах Красной Поляны резко потеплело до нулевой температуры

На горнолыжных курортах Красной Поляны потеплело до нулевой температуры. Это привело к активному таянию снега на высотах ниже 2 тысяч метров, появлению трещин на снежном покрове и росту лавинной опасности.

Службы курортов просят отдыхающих не выезжать за пределы размеченных трасс для обеспечения безопасности. При этом на подъемниках образовались огромные очереди, и туристам приходится тратить значительное время на ожидание.

