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Военный заявил, что не обижен на Жукова за инцидент в краснодарском баре

Военный заявил, что не обижен на Жукова за инцидент в краснодарском баре

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Мужчины, которых не пустили в бар "Руки вверх" в Краснодаре из-за камуфляжа, сообщили, что претензий к заведению не имеют, так как перед ними извинились. Об этом сообщил RT пиар-директор певца Сергея Жукова.

Петр Шекшеев уточнил, что среди пришедших в бар было двое человек, которые представились бойцами ЧВК. Также директор объяснил, что в баре действовали устаревшие правила не пускать гостей в камуфляже и в спортивном костюме. По его словам, охрана действовала именно по этой инструкции.

Шекшеев добавил, что сам Жуков связался с мужчинами и лично пригласил посетить заведение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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