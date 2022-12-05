Военный заявил, что не обижен на Жукова за инцидент в краснодарском баре

Мужчины, которых не пустили в бар "Руки вверх" в Краснодаре из-за камуфляжа, сообщили, что претензий к заведению не имеют, так как перед ними извинились. Об этом сообщил RT пиар-директор певца Сергея Жукова.

Петр Шекшеев уточнил, что среди пришедших в бар было двое человек, которые представились бойцами ЧВК. Также директор объяснил, что в баре действовали устаревшие правила не пускать гостей в камуфляже и в спортивном костюме. По его словам, охрана действовала именно по этой инструкции.

Шекшеев добавил, что сам Жуков связался с мужчинами и лично пригласил посетить заведение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.