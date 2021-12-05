Телезрителям рассказали, что происходит в российских регионах

Под Красноярском горящий бензовоз перекрыл объездную дорогу. Машина, которая перевозила 10 тонн солярки, опрокинулась посреди трассы и вспыхнула. Водитель успел выбраться из кабины и отбежать на безопасное расстояние, пока бензовоз не превратился в гигантский факел. Горело и топливо – несколько тонн вылилось из емкостей. Движение в обе стороны, естественно, остановили: объехать пылающий автомобиль по этой дороге было просто невозможно.



Еще один серьезный пожар случился во Владикавказе. Там загорелась школа, где на занятиях находились более 500 детей. Первыми на место прибыли два экипажа росгвардейцев. Так как пожарный выход был сильно задымлен, школьников и учителей решили эвакуировать через окна второго этажа. Росгвардейцы взяли у рабочих приставную лестницу и помогли школьникам и преподавателям по ней выбраться из здания. Никто не пострадал.



В Дагестане ищут водителя "Жигулей", который прокатил сотрудника ДПС на капоте и скрылся. Личность нарушителя уже установили, осталось только задержать. Инспектор, пытаясь остановить автомобиль, бросился на капот машины. Но водитель не стал затормозил и провез полицейского несколько десятков метров. Теперь ему грозит уголовная статья за насилие в отношении представителя власти. И до 10 лет лишения свободы.



В Красноярске новая лестница соединила горный хребет и заповедник, став при этом самой длинной лестницей в России. Она обогнала по этому показателю подъем в Крыму на мысе Фиолент. У красноярской лестницы 1668 ступеней. Перепад высоты составляет 240 метров. Но, как говорят красноярцы, это нисколько их не утомляет во время прогулки. Даже дети не жалуются на усталость.



Бродячий пес стал членом тульского рок-клуба, после того как байкеры не дали ему утонуть в сточной канаве. Пса отогрели, отвезли в ветеринарную клинику, теперь он проходит лечение. Байкеры дали ему имя – Тилль, в честь лидера группы "Рамштайн" и приняли его в свой рок-клуб. Кстати, на пост о спасенной собаке отреагировали многие пользователи: стали присылать Тиллю медикаменты и корм.

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