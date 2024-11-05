Новости регионов: жители Дагестана остались без света из-за сильнейшего урагана

В Махачкале ураган разрушил столбы, повалил деревья и повредил крыши и стены зданий, а также припаркованные рядом автомобили. Десятки населенных пунктов Дагестана остались без электричества. В результате стихии пострадала местная жительница, которую госпитализировали после того, как ее придавило куском фанеры. Порывы ветра достигали 29 метров в секунду.

Тем временем 16 детских садов и 7 школ закрылись из-за сильной метели, которая оборвала электросети, в Пермской области. В результате непогоды было нарушено и водоснабжение. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

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