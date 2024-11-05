Новости регионов: высокие волны обрушились на Черноморское побережье в районе Анапы

Огромные волны обрушились на Черноморское побережье в районе Анапы. Там затапливает пляжи и сносит конструкции. Тем временем в Ейском районе, на Азовском море, бушует ветер с порывами до 30 метров в секунду. Однако некоторые экстремалы-серферы пытаются с риском для жизни поймать волну.

Между тем двух амурских тигров перевезли из Хабаровска в Москву. Их отловили в 2023 году. Тогда они выходили к населенных пунктам и пугали местных жителей. Ученые долго наблюдали за животными и пришли к выводу, что в дикой природе они не выживут. По решению Росприроднадзора, самца уже отправили в Воронежский зоопарк, а самку – в Ижевский.

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