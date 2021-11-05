В Екатеринбурге из-за QR-кода разгорелся конфликт между сотрудницей и покупателем

Жительница Екатеринбурга пострадала во время шоппинга. В супермаркете на нее напала сотрудница магазина за отказ показать QR-код.

Предъявить его женщину попросили на кассе. Она ответила, что в продовольственных магазинах сертификат не требуется и сняла свой спор с сотрудницей на видео. Этим сильно ее разозлила.

Как сообщают местные СМИ, конфликт закончился рукоприкладством. Кассирша якобы ударила свою оппонентку по лицу. Этот момент не попал на видео. Пострадавшая обратилась в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.