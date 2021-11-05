Камчатский край стал первым регионом РФ, где собираются вводить QR-коды для авиаперелетов. Нововведения вступят в силу 23 ноября. Если у человека есть противопоказания к прививке, то он должен будет предоставить медотвод, чтобы попасть на рейс. Также систему распространят на поездки на междугородних автобусах.

Ранее о подобной мере задумались власти Хабаровского края. Там заявили, что если ситуация ухудшится, то QR-коды могут начать спрашивать в аэропортах региона с 1 декабря. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

