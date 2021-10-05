В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

Новые ограничения вводят в регионах РФ из-за ковида. В Пензенской области 5 октября закрыли фуд-корты, катки и игровые площадки. Массовые развлечения уже запрещены.

Через неделю их отменят и в Удмуртии. Там тоже закроют торговые центры, а кафе и ресторанам сократят рабочий день. Во вторник, 5 октября, в области ввели систему QR-кодов. В пятницу они будут нужны в кафе и ресторанах Калининградской области, а с ноября – в кино, в театрах, фитнес-центрах и бассейнах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.