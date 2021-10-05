Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с массовыми мероприятиями в регионах РФ

В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с массовыми мероприятиями в российских регионах. Нет ни одной области, где можно проводить концерты или фестивали с количеством участников больше трех тысяч человек. При этом дополнительные ограничения не вводились. Такие решения должны принимать главы регионов.

Ковидные меры уже ужесточили в Пензенской области, Удмуртии и Челябинской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.