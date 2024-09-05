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Новости

05 сентября, 11:30

Новости

Новости регионов: в Джанкойском районе Крыма после сильных ливней затоплены 17 домов

Новости регионов: в Джанкойском районе Крыма после сильных ливней затоплены 17 домов

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В Джанкойском районе Крыма после сильных ливней затоплены 17 домов и 70 участков. Как сообщили в МЧС, сейчас специалисты откачивают воду. Роспотребнадзор в ближайшее время возьмет пробы в колодцах. Людям привозят питьевую воду. Ранее на севере и северо-западе Крыма прошли сильные дожди, выпало до 45 миллиметров осадков.

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля "Ларгус" до конца сентября. Собирать машину будут на заводе в Ижевске. Об этом рассказал вице-президент компании Сергей Громак во время выступления на Восточном экономическом форуме. Он подчеркнул, что новая модель – это "высоколокализированный" отечественный продукт.

Нальчик ушел под воду после залпового ливня. Некоторые районы города оказались под водой и жителям пришлось буквально вплавь добираться домой. Сам дождь сопровождался ураганным ветром, который валил деревья и обрывал линии электропередачи. Несколько районов оказались без света. Последствия стихии сейчас ликвидируют сотрудники МЧС. Они вытаскивают затонувшие машины, убирают ветки и проверяют канализационные люки, которые могло смыть потоками воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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