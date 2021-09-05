В Подмосковье сняли на видео небольшой снегопад

В Подмосковье серьезно испортилась погода. Кадры необычного природного явления прислали из Апрелевки.

Жители местного ЖК сняли из своих окон небольшой снег. В регионе также ожидаются заморозки. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.